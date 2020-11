Nei panni di una principessa: ci risiamo!, la recensione: Vanessa Hudgens si fa in tre nel nuovo film Netflix (Di giovedì 19 novembre 2020) La recensione di Nei panni di una principessa: ci risiamo!: due anni dopo le vicende del primo capitolo, Stacy e Margaret sono pronte a scambiarsi di nuovo ma dovranno fare i conti con una terza scomoda presenza. A due anni di distanza dal capitolo precedente (Nei panni di una principessa), Vanessa Hudgens torna a vestire i doppi panni della pasticcera di Chicago Stacy De Novo e della duchessa Margaret del regno di Montenaro per una nuova avventura romantica natalizia firmata dal regista Mike Rohl (Smalville, Supernatural, Shadowhunters). Ma rispetto al film del 2018, questo sequel porta con sé una novità: l'attrice, infatti, presta il proprio volto anche a un terzo personaggio della saga, pronto a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) Ladi Neidi una: ci: due anni dopo le vicende del primo capitolo, Stacy e Margaret sono pronte a scambiarsi dima dovranno fare i conti con una terza scomoda presenza. A due anni di distanza dal capitolo precedente (Neidi una),torna a vestire i doppidella pasticcera di Chicago Stacy De Novo e della duchessa Margaret del regno di Montenaro per una nuova avventura romantica natalizia firmata dal regista Mike Rohl (Smalville, Supernatural, Shadowhunters). Ma rispetto aldel 2018, questo sequel porta con sé una novità: l'attrice, infatti, presta il proprio volto anche a un terzo personaggio della saga, pronto a ...

BentivogliMarco : “NESSUNO METTE I SUOI FIGLI SU UNA BARCA A MENO CHE L’ACQUA NON SIA PIÙ SICURA DELLA TERRA”. Cara @AzzurraBarbuto… - meripertutti : RT @fallinzay: Emma Corrin nei panni di Lady Diana è da 30 e lode. È riuscita ad interpretarla in una maniera impeccabile ed è stata una be… - antoninorusso64 : RT @MT_Meli_: I grillini, dovendo pagare il mutuo, sono passati da “Berlusconi delinquente, mafioso e puttaniere” a “si può dialogare con B… - keepfaithbaby : RT @fallinzay: Emma Corrin nei panni di Lady Diana è da 30 e lode. È riuscita ad interpretarla in una maniera impeccabile ed è stata una be… - cleghio : RT @MT_Meli_: I grillini, dovendo pagare il mutuo, sono passati da “Berlusconi delinquente, mafioso e puttaniere” a “si può dialogare con B… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei panni Nei panni di una principessa 2, il sequel del film di Natale di Netflix QUOTIDIANO.NET We Can Be Heroes: i fan si lamentano per il mancato ritorno di Taylor Lautner nei panni di Sharkboy

A 15 anni da Le avventure di Sharkboy e Lavagirl, Robert Rodriguez è tornato a girare We Can Be Heroes, senza Taylor Lautner ...

LaSabri, dietro web mondo non sempre facile

Diventare star del web si rivela molto più complicato del previsto tra equivoci e ansia da followers per i tre protagonisti di Siamo solo orsi - il film primo lungometraggio al debutto in Italia su Ca ...

A 15 anni da Le avventure di Sharkboy e Lavagirl, Robert Rodriguez è tornato a girare We Can Be Heroes, senza Taylor Lautner ...Diventare star del web si rivela molto più complicato del previsto tra equivoci e ansia da followers per i tre protagonisti di Siamo solo orsi - il film primo lungometraggio al debutto in Italia su Ca ...