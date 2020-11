Negozi e ristoranti aperti, il cenone tra pochi intimi: il piano per il Natale (Di giovedì 19 novembre 2020) Coronavirus, Governo ed esperti al lavoro sul piano per il prossimo Natale: allentamenti delle misure per Negozi, bar e ristoranti, no a grandi feste a casa. Si avvicina la scadenza del dpcm del 3 novembre e il governo, insieme con i tecnici, ragiona su quello che molti hanno già ribattezzato il dpcm di Natale, che regolerà queste feste all’insegna dell’emergenza coronavirus. In occasione degli ultimi confronti tra governo ed esperti avrebbe preso forma una bozza di piano più o meno condiviso per la gestione delle feste di Natale. L’idea è quella di aprire Negozi e ristoranti, che ovviamente dovranno fare i conti con restrizioni considerevoli, e vietare grandi feste private, quindi in casa, dove si potranno ricevere solo poche ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020) Coronavirus, Governo ed esperti al lavoro sulper il prossimo: allentamenti delle misure per, bar e, no a grandi feste a casa. Si avvicina la scadenza del dpcm del 3 novembre e il governo, insieme con i tecnici, ragiona su quello che molti hanno già ribattezzato il dpcm di, che regolerà queste feste all’insegna dell’emergenza coronavirus. In occasione degli ultimi confronti tra governo ed esperti avrebbe preso forma una bozza dipiù o meno condiviso per la gestione delle feste di. L’idea è quella di aprire, che ovviamente dovranno fare i conti con restrizioni considerevoli, e vietare grandi feste private, quindi in casa, dove si potranno ricevere solo poche ...

Corriere : Negozi e ristoranti potrebbero riaprire. Il governo studia il nuovo Dpcm per le feste d... - caterinacorda1 : RT @claudio_2022: Scordiamoci un Natale normale. Miozzo (Cts): Negozi, feste e ristoranti, come sarà. Questo virus sta distruggendo tutto… - avvelenatrice : RT @Curini: “Negozi e ristoranti potrebbero riaprire. Il #governo studia il nuovo #dpcm per le feste di #Natale” ovvio che succederà. È un… - Borzonilaura1 : @fedprevitera @Capezzone D’accordo x i consumi ma con un “Libera tutti” a Natale con conseguente affollamento di… - duesoli : RT @Miti_Vigliero: Miozzo cts: 'Dal 4 dicembre i negozi e i ristoranti potranno probabilmente ritornare ad una seminormalità' Mi chiedevo… -