Negozi Decathlon: oltre 70 nuove assunzioni in tutta Italia (Di giovedì 19 novembre 2020) Decathlon, leader nella creazione, produzione e distribuzione di prodotti e tecnologie sportive, assumerà oltre 70 diverse figure, tra le quali: Assistenti alle Vendite per i diversi sport, che dovranno pubblicizzare l'insegna, i servizi e i prodotti, gestire in maniera autonoma il merchandising dei vari reparti e occuparsi della clientela; Responsabili Reparto Magazzino, che dovranno gestire il proprio dipartimento logistico e il proprio conto economico, organizzare gli ordini e garantirne l'affidabilità, assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e gestire la selezione, formazione e sviluppo del proprio team; Venditori, i quali dovranno accogliere i clienti e accompagnarli negli acquisiti, garantire le operazioni di incasso, ricevere le merci e assicurare l'approvvigionamento dei prodotti; Addetti Contabilità, che dovranno garantire la ...

Decathlon apre un nuovo negozio a Mercogliano (AV)

Una nuova opportunità di diffondere lo sport al maggior numero di persone si apre per Decathlon a partire da fine novembre. La nuova superficie, si estende su 1500 mq, all’interno del parco ...

