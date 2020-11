Negozi | bar e ristoranti verso la riapertura anche di sera C’è la data

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il Governo le sta tentando tutte per evitare il lockdown totale. Una eventuale chiusura generalizzata die attività porterebbe al collasso un’economia già fortemente penalizzata dagli ultimi mesi di pandemia. Ed allora ecco i Dpcm e i relativi provvedimenti si moltiplicano e susseguono portando ogni volta piccole o grandi novità. Stavolta c’è molta attesa per il prossimo decreto con le nuove misure che dovrebbero partire da giovedì 3 dicembre. In queste ore ministri, presidente del consiglio e comitato tecnico sono al lavoro per varare il nuovo piano che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe contenere allentamenti e deroghe. Intanto il governo spera che per il 3 dicembre le regioni in piena emergenza, e dunque in zona rossa, siano molte di meno. L’augurio è che le attuali misure riescano a contenere il contagio, in modo da arrivare al ridosso delle feste ...