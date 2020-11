Negazionisti, infermiera: «Ho visto pazienti morire dicendo ‘Il Covid non esiste, cosa ho?’» (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono risultati positivi al Covid, ma continuano a dire che non esiste. Il negazionismo si spinge oltre, lascia le piazze e arriva nei reparti, in Italia e nel resto del mondo. Negli ospedali al collasso per la seconda ondata, non meno violenta della prima, alcuni pazienti si ostinano a non accettare la realtà del contagio, increduli e convinti al contempo che non possa essere stato il virus a ridurli in quelle condizioni. L’ultima testimonianza arriva dagli Stati Uniti: «Ci sono pazienti che muoiono dicendo ‘Il Covid non esiste, che malattia ho?’», ha detto in un’intervista televisiva alla Cnn Jodi Doering, infermiera di un ospedale del South Dakota, impegnata contro il Covid-19. leggi anche l’articolo —> Milano, una donna prende a ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono risultati positivi al, ma continuano a dire che non. Il negazionismo si spinge oltre, lascia le piazze e arriva nei reparti, in Italia e nel resto del mondo. Negli ospedali al collasso per la seconda ondata, non meno violenta della prima, alcunisi ostinano a non accettare la realtà del contagio, increduli e convinti al contempo che non possa essere stato il virus a ridurli in quelle condizioni. L’ultima testimonianza arriva dagli Stati Uniti: «Ci sonoche muoiono‘Ilnon, che malattia ho?’», ha detto in un’intervista televisiva alla Cnn Jodi Doering,di un ospedale del South Dakota, impegnata contro il-19. leggi anche l’articolo —> Milano, una donna prende a ...

R_I_S_P_E_T_T_O : Questi sì che sono veri negazionisti L'infermiera negli Stati Uniti: 'Anche sul letto di morte alcuni pazienti neg… - Giancar70336148 : RT @Surfiniae: Negazionisti del Covid, l’infermiera che li cura: “Continuano a dire che non esiste anche mentre li sta uccidendo. Muoiono i… - Giusepp66890796 : RT @Surfiniae: Negazionisti del Covid, l’infermiera che li cura: “Continuano a dire che non esiste anche mentre li sta uccidendo. Muoiono i… - EMinzon1967 : RT @chetempochefa: Quando dovrebbero passare del tempo a fare le videochiamate alle loro famiglie, sono pieni di rabbia e odio. Sembra un f… - giomo2 : Negazionisti del Covid, l’infermiera che li cura: “Continuano a dire che non esiste anche mentre li sta uccidendo.… -