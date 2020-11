Negazionista insulta medici a Vercelli e lascia l’Ospedale, ma si sente male subito dopo (Di giovedì 19 novembre 2020) Una testimonianza forte quella che arriva dall’Ospedale di Vercelli, nel corso della puntata del 18 novembre di “Oggi è un altro giorno”, con cui possiamo percepire bene a quali livelli stiano arrivando le reazioni dei cosiddetti negazionisti Covid. Non bastano, dunque, le testimonianze di personaggi famosi del calibro di Gerry Scotti, che ha provato a mandare un messaggio chiaro a tutti riportando la propria esperienza in ospedale (ne abbiamo parlato stanotte con un articolo specifico sul caso), alla luce di quanto emerso in queste ore. La storia del Negazionista che insulta medici a Vercelli e prova a lasciare l’Ospedale Grazie all’intervento di un medico durante la trasmissione in onda su RAI 1, possiamo ricostruire quanto avvenuto all’interno ... Leggi su bufale (Di giovedì 19 novembre 2020) Una testimonianza forte quella che arriva daldi, nel corso della puntata del 18 novembre di “Oggi è un altro giorno”, con cui possiamo percepire bene a quali livelli stiano arrivando le reazioni dei cosiddetti negazionisti Covid. Non bastano, dunque, le testimonianze di personaggi famosi del calibro di Gerry Scotti, che ha provato a mandare un messaggio chiaro a tutti riportando la propria esperienza in ospedale (ne abbiamo parlato stanotte con un articolo specifico sul caso), alla luce di quanto emerso in queste ore. La storia delchee prova areGrazie all’intervento di un medico durante la trasmissione in onda su RAI 1, possiamo ricostruire quanto avvenuto all’interno ...

