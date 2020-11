'Ndrangheta, retata in Calabria. Ai domiciliari anche il presidente del Consiglio regionale (Di giovedì 19 novembre 2020) I carabinieri del comando provinciale di Catanzaro e del comando provinciale di Crotone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 20 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tentata estorsione, ricettazione e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Tra gli arrestati il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, di 68 anni, di Forza Italia, arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) I carabinieri del comando provinciale di Catanzaro e del comando provinciale di Crotone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 20 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tentata estorsione, ricettazione e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Tra gli arrestati ildeldella, Domenico Tallini, di 68 anni, di Forza Italia, arrestato e posto aidai carabinieri con ...

Le indagini hanno riguardato l’operatività della cosca di ’ndrangheta Grande Aracri di Cutro (KR) nell’area di origine e nel territorio catanzarese, con particolare riferimento alle iniziative ...

