' Ndrangheta | Giacomoni | ' Morra peggior prodotto populismo grillino'

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "La commissione Antimafia non può essere guidata da una persona indegna come il senatore. Le sue parole intrise di livore sulla nostra Jole Santelli, i malati oncologici e i calabresi sono inequivocabili, indecenti, incompatibili con qualsivoglia rappresentante delle istituzioni.si dimetta e il centrodestra non partecipi più alle riunioni della commissione fino a quando sarà guidata daldel". Lo afferma Sestino, deputato di Forza Italia e componente del coordinamento di presidenza del partito azzurro.