'Ndrangheta ennesimo scandalo in Calabria: arrestato Domenico Tallini (presidente del Consiglio regionale) (Di giovedì 19 novembre 2020) Uno scandalo dietro l'altro. Oggi 19 Novembre, i carabinieri hanno arrestato il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini. L'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. L'emergenza sanitaria sta portando a galla tutti i problemi politici delle regioni. Una regione in particolare ha dimostrato quanto la sua politica fosse inefficace e corrotta. La Calabria. Infatti, dopo neanche due settimane dalle dimissioni dei commissari alla Sanità prima Cotticelli e poi...

mister_mister_w : Beh ennesimo forzista legato alla ndrangheta in consiglio regionale. Spirlì parla ancora di cadaveri su cui passare? - sonia172505 : @lu_cos Nn lo so come la vivono gli altri calabresi questa situazione, per me è un ennesimo schiaffo alla mia Regio… -

