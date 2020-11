‘Ndrangheta: arrestato Tallini, presidente del Consiglio regionale. Le indagini e il blitz (Di giovedì 19 novembre 2020) Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, di 68 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri. L’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. L’indagine che ha portato all’arresto di Tallini riguarda i suoi presunti rapporti con la cosca Grande Aracri della ‘Ndrangheta. Secondo l’accusa, i rapporti avrebbero riguardato la costituzione di una società, con base a Catanzaro, finalizzata alla distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie. Venti in Calabria, due in Puglia e una in Emilia Romagna. Tallini e il presunto supporto alla cosca Tallini avrebbe fornito supporto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Ildeldella Calabria, Domenico, di 68 anni, è statoe posto ai domiciliari dai carabinieri. L’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. L’indagine che ha portato all’arresto diriguarda i suoi presunti rapporti con la cosca Grande Aracri della. Secondo l’accusa, i rapporti avrebbero riguardato la costituzione di una società, con base a Catanzaro, finalizzata alla distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie. Venti in Calabria, due in Puglia e una in Emilia Romagna.e il presunto supporto alla coscaavrebbe fornito supporto ...

