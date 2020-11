‘Ndrangheta: arrestato Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria (Di giovedì 19 novembre 2020) Catanzaro, 19 nov – In manette il presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini, detto Mimmo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Arrestate insieme all’esponente di Forza Italia altre 19 persone dai carabinieri del nucleo investigativo di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “Farmabusiness” contro il clan della ‘Ndrangheta Grande Aracri. A Tallini, 68 anni, il giudice delle indagini preliminari ha concesso gli arresti domiciliari. Una rete di farmacie per riciclare il denaro Dalle indagini risulta che oltre agli appalti e al voto di scambio relativo alle elezioni del 2014, il potente casato di Cutro (in provincia di Crotone) avrebbe concentrato le proprie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 novembre 2020) Catanzaro, 19 nov – In manette ildelDomenico, detto Mimmo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Arrestate insieme all’esponente di Forza Italia altre 19 persone dai carabinieri del nucleo investigativo di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “Farmabusiness” contro il clanGrande Aracri. A, 68 anni, il giudice delle indagini preliminari ha concesso gli arresti domiciliari. Una rete di farmacie per riciclare il denaro Dalle indagini risulta che oltre agli appalti e al voto di scambio relativo alle elezioni del 2014, il potente casato di Cutro (in provincia di Crotone) avrebbe concentrato le proprie ...

ilpost : Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria, è stato arrestato per concorso esterno in asso… - Agenzia_Ansa : 'Ndrangheta: arrestato #DomenicoTallini, presidente del Consiglio della #Calabria. Per presunti rapporti con la cos… - Agenzia_Ansa : Arrestato il presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico #Tallini. Nell'operazione dei carabinieri s… - claudicantep : La dimostrazione che in #Calabria il problema è molto più profondo di quanto si possa immaginare #ndrangheta: arre… - M5SGiorgio : RT @dukana2: #Ndrangheta: arrestato Domenico #Tallini di #FratelliDiNdrangheta #Meloni ??presidente del #Consiglio regionale della #Calabri… -

