‘Ndrangheta | arrestato il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria

arrestato Domenico Tallini, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria. Le accuse sono di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Non c'è pace per la Regione Calabria, che dopo il caos legato alla questione della Sanità deve fare i conti con il caso di Domenico Tallini, Presidente del Consiglio Regionale arrestato dai carabinieri la mattina del 19 novembre con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso.

