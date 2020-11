‘Ndrangheta, arrestato il presidente del Consiglio regionale calabrese (Di giovedì 19 novembre 2020) CATANZARO (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e di Crotone nell’ambito dell’inchiesta “Farmabusiness”, condotta dalla Procura-Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Tallini, posto ai domiciliari, risulta tra i 19 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tentata estorsione, ricettazione e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Le indagini – dirette e coordinate dal procuratore Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) CATANZARO (ITALPRESS) – Ildeldella Calabria, Domenico Tallini, è statodai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e di Crotone nell’ambito dell’inchiesta “Farmabusiness”, condotta dalla Procura-Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Tallini, posto ai domiciliari, risulta tra i 19 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tentata estorsione, ricettazione e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Le indagini – dirette e coordinate dal procuratore Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e ...

