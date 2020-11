NBA, nuovo infortunio per Klay Thompson: si teme rottura del tendine di Achille (Di giovedì 19 novembre 2020) nuovo infortunio per Klay Thompson che si è infortunato alla gamba destra durante un allenamento. Al momento la franchigia non ha rilasciato dettagli sulla gravità dell’infortunio, ma secondo le prime indiscrezioni dagli States, si teme una rottura del tendine di Achille. Già la scorsa stagione la guardia è stata fuori per una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il GM Bob Myers ha detto che l’infortunio di Thompson ha portato Golden State a prendere in considerazione la possibilità di modificare le sue decisioni al Draft, ma alla fine è stato comunque scelto il centro James Wiseman. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020)perche si è infortunato alla gamba destra durante un allenamento. Al momento la franchigia non ha rilasciato dettagli sulla gravità dell’, ma secondo le prime indiscrezioni dagli States, siunadeldi. Già la scorsa stagione la guardia è stata fuori per unadel legamento crociato del ginocchio sinistro. Il GM Bob Myers ha detto che l’diha portato Golden State a prendere in considerazione la possibilità di modificare le sue decisioni al Draft, ma alla fine è stato comunque scelto il centro James Wiseman. SportFace.

sportface2016 : Nuovo infortunio per Klay #Thompson, si teme rottura del tendine di Achille - forzaroma : #TiagoPinto nuovo General Manager della Roma in stile #NBA: ecco come evolve il ds #ASRoma - NbaReligion : #NBA #Draft2020 La prima scelta del Draft 2020 è Anthony Edwards: ecco le prime parole del nuovo giocatore dei Min… - Streetfightman : RT @NbaReligion: #NBA #DubNation Golden State trema per il nuovo infortunio della sua stella - NbaReligion : #NBA #DubNation Golden State trema per il nuovo infortunio della sua stella -