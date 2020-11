NBA, nuovo grave infortunio per Klay Thompson: rottura del tendine d’Achille, stagione finita (Di giovedì 19 novembre 2020) Non giungono buone notizie per quanto riguarda i Golden State Warriors. Dopo aver dovuto saltare l’intera passata stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, Klay Thompson è chiamato a una nuova prova molto difficile per uno sportivo. Il forte giocatore americano, infatti, ha subito un nuovo infortunio alla gamba, stavolta quella destra. Si temeva qualcosa di serio e le conferme purtroppo non hanno smentito le sensazioni iniziali. La diagnosi, infatti, non ha bisogno di interpretazioni: rottura del tendine d’Achille, secondo quanto riportato da ESPN e Yahoo Sports. Conseguenze importanti per Thompson, che quindi non potrà prendere parte all’intera annata 2020-2021. Il tre volte campione NBA ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Non giungono buone notizie per quanto riguarda i Golden State Warriors. Dopo aver dovuto saltare l’intera passataper ladel legamento crociato del ginocchio sinistro,è chiamato a una nuova prova molto difficile per uno sportivo. Il forte giocatore americano, infatti, ha subito unalla gamba, stavolta quella destra. Si temeva qualcosa di serio e le conferme purtroppo non hanno smentito le sensazioni iniziali. La diagnosi, infatti, non ha bisogno di interpretazioni:del, secondo quanto riportato da ESPN e Yahoo Sports. Conseguenze importanti per, che quindi non potrà prendere parte all’intera annata 2020-2021. Il tre volte campione NBA ...

AlePassanti : RT @OA_Sport: NBA, nuovo grave infortunio per Klay Thompson: rottura del tendine d’Achille, stagione finita - OA_Sport : NBA, nuovo grave infortunio per Klay Thompson: rottura del tendine d’Achille, stagione finita - RSIsport : ?? Nuovo grave infortunio per Klay Thompson, che si è rotto il tendine d'Achille #NBA #RSISport - neis95 : Ad un compagno di uni già dal primo anno gli feci una testa tanta sulla NBA che iniziò a seguirla pure lui. È andat… - infoitsport : Tiago Pinto nuovo General Manager della Roma in stile NBA: ecco come evolve il ruolo del ds -