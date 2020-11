NBA | Facundo Campazzo verso gli USA Conferme dal suo agente | Denver Nuggets favoriti

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) La NBA scalda i motori. Dopo la serata di ieri dedicata al Draft, la lega dei giganti si avvicina a grandi passi all’inizio della stagione, prevista per il prossimo 22 dicembre. Dalla mezzanotte italiana fra il 20 ed il 21 novembre aprirà i battenti il mercato dei free agent: fino alla prima palla a due le trenta franchigie americane potranno accaparrarsi i migliori giocatori senza un contratto in essere per rimpolpare i propri roster, guardando sia in America che in Europa. E guardando al vecchio continente, sembra oramai vicinissimo l’approdo nella lega dei giganti di. Il playmaker argentino del Real Madrid è ormai riconosciuto da anni come uno dei migliori playmaker d’Europa e sente le sirene della NBA già da un po’ di tempo. Lo scorso anno iavevano sondato il terreno, mentre nei ...