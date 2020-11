NBA, confermata la rottura del tendine d’Achille per Klay Thompson (Di giovedì 19 novembre 2020) La sfortuna non smette di perseguitare Klay Thompson. Il cestista dei Golden State Warriors era infatti pronto a tornare sul parquet dopo un’assenza di circa 17 mesi ma a causa della rottura del tendine d’Achille dovrà saltare completamente la stagione 2020/2021. Una batosta non da poco per il 30enne e per la squadra di Steve Kerr. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) La sfortuna non smette di perseguitare. Il cestista dei Golden State Warriors era infatti pronto a tornare sul parquet dopo un’assenza di circa 17 mesi ma a causa delladeldovrà saltare completamente la stagione 2020/2021. Una batosta non da poco per il 30enne e per la squadra di Steve Kerr. SportFace.

sportface2016 : #NBA, confermata la rottura del tendine d’Achille per Klay #Thompson - FrancescoPioppi : Terribile notizia se confermata #NBA - pierfino21 : L'NCAA Tournament verrà completamente ospitato in Indiana, con Final Four confermata ad Indianapolis. Sarà costitui… -