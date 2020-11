NBA 2K21: disponibile da oggi in Italia per PS5 (Di giovedì 19 novembre 2020) NBA 2K21 è disponibile da oggi in Italia per PS5, andiamo a scoprire tutti i dettagli e le novità relative a questo day one e alla versione next-gen del gioco Il 19 Novembre 2020 sarà un giorno che verrà ricordato negli anni. In un anno così complesso e così difficile per tutti, l’uscita delle nuove console potrebbe rappresentare una piccola luce in fondo ad un tunnel angosciante e triste. Da oggi è disponibile PS5 in Italia e con essa anche una serie di titoli che vanno a costituire la line up di lancio della nuova console, tra questi vi è anche NBA 2K21, in una veste tutta nuova. NBA 2K21: disponibile su PS5 in versione aggiornata NBA 2K21 è disponibile da oggi, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 novembre 2020) NBAdainper PS5, andiamo a scoprire tutti i dettagli e le novità relative a questo day one e alla versione next-gen del gioco Il 19 Novembre 2020 sarà un giorno che verrà ricordato negli anni. In un anno così complesso e così difficile per tutti, l’uscita delle nuove console potrebbe rappresentare una piccola luce in fondo ad un tunnel angosciante e triste. DaPS5 ine con essa anche una serie di titoli che vanno a costituire la line up di lancio della nuova console, tra questi vi è anche NBA, in una veste tutta nuova. NBAsu PS5 in versione aggiornata NBAda, ...

6 consigli per migliorare il proprio gioco in NBA 2K21

Grazie alle novità apportate dalla nuova edizione, NBA 2K21 è diventato un gioco ancora più profondo e complesso da padroneggiare ...

