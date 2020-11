Natale senza Amazon, Rampelli: “Estendiamo la battaglia anche contro Booking” (Di giovedì 19 novembre 2020) Natale senza Amazon ma anche senza Booking. Lo propone Fabio Rampelli, rilanciando la campagna di questi giorni in Francia e in Italia. “Non c’è solo Amazon ma anche Booking.com e tutte le piattaforme digitali che hanno letteralmente distrutto la nostra economia reale”, dichiara l’esponente di FdI. “Oggi con le restrizioni imposte dal governo per combattere la pandemia approfittano della crisi commerciale italiana attuando un vero e proprio sciacallaggio. Rispetto al manifesto francese, quello nostro si è arricchito delle identità economiche al dettaglio. Aggiungendo, quindi, l’on line travel agency (Ota) che hanno dato un colpo mortale alla nostra economia turistica alberghiera. Stiamo estendendo la pagina con adesioni del mondo della cultura. Ma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020)maBooking. Lo propone Fabio, rilanciando la campagna di questi giorni in Francia e in Italia. “Non c’è solomaBooking.com e tutte le piattaforme digitali che hanno letteralmente distrutto la nostra economia reale”, dichiara l’esponente di FdI. “Oggi con le restrizioni imposte dal governo per combattere la pandemia approfittano della crisi commerciale italiana attuando un vero e proprio sciacallaggio. Rispetto al manifesto francese, quello nostro si è arricchito delle identità economiche al dettaglio. Aggiungendo, quindi, l’on line travel agency (Ota) che hanno dato un colpo mortale alla nostra economia turistica alberghiera. Stiamo estendendo la pagina con adesioni del mondo della cultura. Ma ...

matteosalvinimi : Natale senza Amazon, favorendo gli acquisti nei negozi, che cosa ne pensate? - Agenzia_Ansa : Petizione in Francia, 'Natale senza Amazon'. Firmano esponenti politici e associazioni 'per aiutare i negozi'. In I… - Corriere : «Un Natale senza Amazon»: in Francia parte la petizione a favore dei piccoli negozi - patriziaegle : Ci aspetta un Natale senza abbracci, senza cenoni, senza parenti in quantità ... senza regali??? Ce ne faremo una r… - lapatasnella : Ultimamente entro in Twitter raramente... quindi sappiate che per me vince panettone con uvetta ma senza canditi, e… -