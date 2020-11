Nascondere le foto su smartphone Android (Di giovedì 19 novembre 2020) Per praticità e comodità, la galleria di foto di un telefono viene sempre tenuta a portata di mano, sulla schermata principale dello smartphone, in modo da poter vedere le ultime foto scattate senza dover cercare l'applicazione. Il problema della galleria di foto è che contiene tutte le immagini nella memoria del telefono, comprese anche quelle ricevute con WhatsApp o con altre app come Viber, Telegram, Facebook Messenger etc. Se quindi qualcuno prende in mano il nostro telefono potrebbe facilmente scovare foto private o intime che sarebbe meglio, invece, Nascondere. Per evitare questo problema, possiamo sia usare dei file manager con area segreta o con una cartella privata, simile ad una cassaforte e in grado di conservare tutti le foto che non vogliamo vengano viste. ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 19 novembre 2020) Per praticità e comodità, la galleria didi un telefono viene sempre tenuta a portata di mano, sulla schermata principale dello, in modo da poter vedere le ultimescattate senza dover cercare l'applicazione. Il problema della galleria diè che contiene tutte le immagini nella memoria del telefono, comprese anche quelle ricevute con WhatsApp o con altre app come Viber, Telegram, Facebook Messenger etc. Se quindi qualcuno prende in mano il nostro telefono potrebbe facilmente scovareprivate o intime che sarebbe meglio, invece,. Per evitare questo problema, possiamo sia usare dei file manager con area segreta o con una cartella privata, simile ad una cassaforte e in grado di conservare tutti leche non vogliamo vengano viste. ...

eddisbanfi : @PepeSanchez86 Sui social è più divertente: nomi di fantasia, foto profilo falsa, e poi ci si può nascondere. - ChiaraBernaaa : @_eliwalls @2ghostsxhabit Questo è quello che dici tu. Sempre tu decidi di essere decente solo in foto. Ma non è ve… - sayaddhina : @KHANNOONIENSIN6 @TaroYamada80 @LorenzoCast89 avrò anche il faccione tondo, ciccio, però io metto la mia foto, non… - Iamdaniela1983 : “La foto sarà ritoccata o è vera? Perché se lo vedesse Brad Pitt si andrebbe a nascondere e non verrebbe più fuori,… - Santina80868490 : @AzzurraBertell1 @Rosy72mex Chissà perché non voleva riprese e foto... perché doveva nascondere Baris -

Ultime Notizie dalla rete : Nascondere foto MIUI 12: come nascondere i dati sensibili delle fotografie XiaomiToday.it "Utilizzano le mie foto per truffare la gente"

Il copione è sempre lo stesso: gli sconosciuti, che si nascondono dietro un falso profilo Facebook ... Anche in quella prima circostanza avevano chiesto soldi spacciandosi per me utilizzando foto ...

Arriva la nuova raccolta di Fabrizio Moro: Canzoni d’Amore Nascoste

Il vinile sarà autografato e conterrà la riproduzione del manoscritto originale di “Nun c’ho niente”, una foto inedita e autografata e l’esclusiva bandana “Canzoni d’amore nascoste”: un piccolo ...

Il copione è sempre lo stesso: gli sconosciuti, che si nascondono dietro un falso profilo Facebook ... Anche in quella prima circostanza avevano chiesto soldi spacciandosi per me utilizzando foto ...Il vinile sarà autografato e conterrà la riproduzione del manoscritto originale di “Nun c’ho niente”, una foto inedita e autografata e l’esclusiva bandana “Canzoni d’amore nascoste”: un piccolo ...