Nasce il Partito Gay, Marrazzo: 'Una realtà solidale, ambientalista e liberale'

Nasce il 'Partito Gay'. E non si tratta di uno spauracchio degli omofobi italiani, ma di un vero e proprio nuovo soggetto politico, fondato da Fabrizio Marrazzo, già fondatore di Gay Help Line e del Gay Center.

Nasce il Partito Gay, Marrazzo: "Una realtà solidale, ambientalista e liberale"

Fondato da Fabrizio Marrazzo, già portavoce del Gay Center e fondatore di Gay Help Line: "Vogliamo creare un soggetto politico che rappresenti le nostre aspirazioni, le nostre idee e i nostri valori" ...

