Nasce a Roma il Partito Gay, nuovo movimento per la comunità Lgbt+: “Possiamo ambire al 15%, non lasciamo ad altri le nostre istanze” (Di giovedì 19 novembre 2020) Nasce oggi il Partito Gay per i diritti Lgbt+. A fondarlo è Fabrizio Marrazzo, già fondatore di Gay Help Line e Gay Center. “Noi Lgbtqi non possiamo più delegare le nostre istanze a terzi: specialmente in questo periodo di emergenza, la nostra comunità può essere una forza propositiva per il Paese”. Un Partito “solidale, ambientalista e liberale” che ha già l’ambizione di partecipare alle prossime amministrative di primavera in vari Comuni, per poi presentarsi in Parlamento. “I sondaggi ci dicono che un Partito come il nostro – evidenzia il portavoce – può ambire a percentuali che vanno dal 6% sino al 15%”, ha detto Marrazzo durante la conferenza stampa organizzata per presentare il Partito. Il nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)oggi ilGay per i diritti. A fondarlo è Fabrizio Marrazzo, già fondatore di Gay Help Line e Gay Center. “Noi Lgbtqi non possiamo più delegare leistanze a terzi: specialmente in questo periodo di emergenza, la nostrapuò essere una forza propositiva per il Paese”. Un“solidale, ambientalista e liberale” che ha già l’ambizione di partecipare alle prossime amministrative di primavera in vari Comuni, per poi presentarsi in Parlamento. “I sondaggi ci dicono che uncome il nostro – evidenzia il portavoce – puòa percentuali che vanno dal 6% sino al 15%”, ha detto Marrazzo durante la conferenza stampa organizzata per presentare il. Il...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #14novembre 1893 nasce Carlo Emilio #Gadda, scrittore milanese trapiantato a Roma.… - italianoconmayo : RT @fattoquotidiano: Nasce a Roma il Partito Gay, nuovo movimento per la comunità Lgbt+: “Possiamo ambire al 15%, non lasciamo ad altri le… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Nasce a Roma il Partito Gay, nuovo movimento per la comunità Lgbt+: “Possiamo ambire al 15%, non lasciamo ad altri le… - fattoquotidiano : Nasce a Roma il Partito Gay, nuovo movimento per la comunità Lgbt+: “Possiamo ambire al 15%, non lasciamo ad altri… - Daviderel4 : RT @MPenikas: FQ: Nasce a Roma il Partito Gay, nuovo movimento per la comunità Lgbt+: “Possiamo ambire al 15%, non lasciamo ad altri le no… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Roma Nasce a Roma il Partito Gay, nuovo movimento per la comunità Lgbt+: “Possiamo ambire al 15%, non… Il Fatto Quotidiano A Roma un murales green celebra l'amore e i diritti lgbtq+

Milano, 19 nov. (askanews) - Un murales di 250 mq realizzato con vernice mangia smog e dedicato alle lotte per i diritti lgbtq+. Questo triplo ...

Roma. Nasce "Fonte di Ismaele": accoglienza e cura per i bambini nell'emarginazione

Medicina solidale e Dorian Dote, con il sostegno dell'Elemosineria apostolica, si occuperanno di offrire cure gratuite ai minori e alle madri in difficoltà. All'inaugurazione anche Krajewski ed Enoc ...

Milano, 19 nov. (askanews) - Un murales di 250 mq realizzato con vernice mangia smog e dedicato alle lotte per i diritti lgbtq+. Questo triplo ...Medicina solidale e Dorian Dote, con il sostegno dell'Elemosineria apostolica, si occuperanno di offrire cure gratuite ai minori e alle madri in difficoltà. All'inaugurazione anche Krajewski ed Enoc ...