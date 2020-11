Narcisismo Patologico | come si comporta il narcisista in famiglia?

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ilsi contraddistingue per un gran desiderio di controllo e per una quasi totale mancanza di empatia: inè violento e crudele. Tra le caratteristiche peggiori di unc’è la tendenza a ricorrere alla manipolazione e alla violenza fisica e psicologica per ottenere quello che vuole. Quando instaura rapporti familiari solidi, cioè quando si costruisce unavera e propria, molto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Patron_Pablo_ : @eelebs Intanto “stramaledette macchina senza cuore” denota che conoscevi già la pericolosità del narcisismo patologico. - trevelyannn : @mewbari No ma figurati, certi devono solo soddisfare il loro narcisismo patologico ?? - peppesava : RT @Ragusanews: Disturbo narcisistico di personalità: Cos'è il narcisismo patologico - Ragusanews : Disturbo narcisistico di personalità: Cos'è il narcisismo patologico - crisci_monica : -

Ultime Notizie dalla rete : Narcisismo Patologico

RagusaNews

Un narcisista lo è sempre, in qualsiasi ambito della propria vita, anche in famiglia. Ecco quali sono i suoi comportamenti tipici.In alcuni casi la serialità dei suoi comportamenti potrebbe essere legata a problemi comportamentali più gravi, come per esempio il narcisismo patologico. Tradire diventa il mezzo per sentirsi più ...