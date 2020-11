Napoli, scandalo business su ambulanze: 1000 euro per ‘affittare’ un mezzo (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo sfogo di Paolo Monorchio, presidente della Croce Rossa di Napoli: “È ora di dire basta al mercimonio che si sta registrando a Napoli” “E’ uno scandalo. È ora di dire basta al mercimonio che si sta registrando a Napoli sulla pelle degli ammalati e dei loro familiari in queste settimane di emergenza covid: so L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo sfogo di Paolo Monorchio, presidente della Croce Rossa di: “È ora di dire basta al mercimonio che si sta registrando a” “E’ uno. È ora di dire basta al mercimonio che si sta registrando asulla pelle degli ammalati e dei loro familiari in queste settimane di emergenza covid: so L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

NAPOLI – “E’ uno scandalo. E’ ora di dire basta al mercimonio che si sta registrando a Napoli sulla pelle degli ammalati e dei loro familiari in queste settimane di emergenza Covid: so che si arriva a ...

Scandalo! Tutti in fila per l'iPhone 12 anche con la zona rossa! Gianluigi Nuzzi prima e Andrea Scanzi hanno condiviso delle foto che mostrano alcune persone al Vomero, in via Kerbarker, in fila. Ma n ...

