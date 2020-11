Napoli-Milan, Abbiati: “Sarà uno show, top il faccia a faccia Bonera-Gattuso. Ibrahimovic? Rispondo così” (Di giovedì 19 novembre 2020) "Serie A? Sarà un bel campionato, combattuto, con quattro-cinque pretendenti".Lo ha detto Christian Abbiati. L'ex portiere e dirigente del Milan, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sull’ultimo successo dei rossoneri al San Paolo - datato 2010 -, in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica 22 novembre alle ore 20.45."Milan e Napoli possono tenere viva la corsa scudetto sino a fine stagione? Sì, direi che possono lottare per il primato fino all’ultimo. Ma lasciamo perdere per ora la parola scudetto, è troppo presto. Diciamo che se succedesse, prenderebbe un bel margine innanzitutto sul Napoli".Bonera IN PANCHINA CAUSA COVID - "Per Daniele è una bella opportunità e sono sicuro che sarà una bellissima esperienza. Gli sta ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) "Serie A? Sarà un bel campionato, combattuto, con quattro-cinque pretendenti".Lo ha detto Christian. L'ex portiere e dirigente del, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sull’ultimo successo dei rossoneri al San Paolo - datato 2010 -, in vista della sfida contro il, in programma domenica 22 novembre alle ore 20.45."possono tenere viva la corsa scudetto sino a fine stagione? Sì, direi che possono lottare per il primato fino all’ultimo. Ma lasciamo perdere per ora la parola scudetto, è troppo presto. Diciamo che se succedesse, prenderebbe un bel margine innanzitutto sul".IN PANCHINA CAUSA COVID - "Per Daniele è una bella opportunità e sono sicuro che sarà una bellissima esperienza. Gli sta ...

“Per i club gli impegni per la Nazionale sono un po’ un terno al lotto. Al Napoli è andata male, il Milan deve valutare Leao che ha subito un fastidio muscolare con il Portogallo Under 21. Credo che ...

