Napoli | Maksimovic | Gattuso vuole il rinnovo | l’Inter rimane sul giocatore

Non c’è solo Arkadiusz Milik sul tavolo della trattativa fra l’ Inter e il Napoli. I nerazzurri, infatti, stanno cercando un difensore e hanno puntato gli occhi su un altro calciatore in scadenza con ...l'Inter ha gli occhi puntati in casa Napoli anche per tenere sotto controllo altro. Altro che risponde al nome di Nikola Maksimovic.