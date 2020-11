Napoli, allerta meteo: il comune chiude parchi e cimiteri (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A seguito dell’allerta maltempo di colore arancione per domani 20 novembre, il comune ha deciso di chiudere i parchi cittadini nelle giornate di venerdì e di sabato mentre i cimiteri rimarranno chiusi nella giornata di sabato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– A seguito dell’maltempo di colore arancione per domani 20 novembre, ilha deciso dire icittadini nelle giornate di venerdì e di sabato mentre irimarranno chiusi nella giornata di sabato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

deboraspz91 : RT @NapoliToday: #Cronaca Allerta Meteo su Napoli, parchi chiusi in città venerdì e sabato - NapoliToday : #Cronaca Allerta Meteo su Napoli, parchi chiusi in città venerdì e sabato - ottopagine : Allerta meteo: a Napoli chiusi parchi e cimiteri #Napoli - laGigogin : Maltempo Campania, allerta meteo arancione da domani per 24 ore - ExPartibus : Napoli, chiusi parchi e cimiteri per allerta meteo - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli allerta Allerta meteo in Campania, a Napoli restano chiusi parchi e cimiteri Il Mattino Allerta meteo domani 20 novembre, ecco dove

Napoli, 19 nov. (Adnkronos) - Allerta meteo, gialla o arancione, domani 20 novembre. Come si legge sul sito della Protezione civile ...

Allerta meteo, Comune di Napoli chiude parchi e cimiteri

Venerdì 20, a causa dell' allerta meteo il Comune di Napoli ha deciso di chiudere i parchi ed i cimiteri per salvaguardia dei cittadini.

Napoli, 19 nov. (Adnkronos) - Allerta meteo, gialla o arancione, domani 20 novembre. Come si legge sul sito della Protezione civile ...Venerdì 20, a causa dell' allerta meteo il Comune di Napoli ha deciso di chiudere i parchi ed i cimiteri per salvaguardia dei cittadini.