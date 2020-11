Napoli, a San Gregorio Armeno spunta Joe Biden, neo eletto presidente Usa (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Anche con la zona rossa e le difficoltà del caso non si ferma la produzione dei maestri artigiani di San Gregorio Armeno. Tra le statue non poteva mancare Joe Biden, il neo eletto presidente degli Stati Uniti d’America. L’opera, realizzata da Genny Di Virgilio, è stata riprodotta in terracotta seguendo la tradizione artigiana dei maestri di San Gregorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche con la zona rossa e le difficoltà del caso non si ferma la produzione dei maestri artigiani di San. Tra le statue non poteva mancare Joe, il neodegli Stati Uniti d’America. L’opera, realizzata da Genny Di Virgilio, è stata riprodotta in terracotta seguendo la tradizione artigiana dei maestri di San. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

