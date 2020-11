Myss Keta parla del nuovo album: “Voglio abbattere stereotipi e paure” (Di giovedì 19 novembre 2020) Si intitola “Il cielo non è un limite”, l’album di Myss Keta uscito appena una settimana fa. “Voglio abbattere stereotipi e paure della società” – ha rivelato la cantante Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M¥SS Keta (@Myss.Keta) L’ultimo EP di Myss Keta, dal titolo “Il cielo non è un L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 19 novembre 2020) Si intitola “Il cielo non è un limite”, l’diuscito appena una settimana fa.e paure della società” – ha rivelato la cantante Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M¥SS(@) L’ultimo EP di, dal titolo “Il cielo non è un L'articolo proviene da YesLife.it.

cristymcbacon_ : mi piacerebbe sapere cosa ne pensa la me di tre anni fa purista del rock che si sentiva cristo per aver scoperto i… - d4videmarxista : @folklodrrama immagina dire non ironicamente che i progetti di myss keta siano underground - bbrsara : stavi palesemente cantando Giovanna Hardcore di myss keta - ASDOfficial5 : Comunque se il 2020 fosse un album sarebbe quello di MYSS KETA. Per favore amputatemi i coglioni e schiacciateli so… - elisaaam1 : @GrandeFratello scusate si può avere un po’ di Myss Keta? Sarebbe un sogno vedere MTR ballare “In gabbia non ci vado”?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Myss Keta M¥SS KETA. Intervista alla signora dei salotti Living Prima del talent show con Carl Brave e Myss Keta, un concerto social con Mahmood, Fedez, Achille Lauro

Domenica 22 novembre parte 'Dream hit', nuovo talent alla ricerca della nuova voce del momento con la prima delle audizioni in cui verranno messe alla ...

Miss Keta e Carl Brave saranno i giudici di Dream Hit

Miss Keta e Carl Brave saranno i giudici di Dream Hit, il social talent show che trasforma un’idea artistica in un vero progetto musicale ...

Domenica 22 novembre parte 'Dream hit', nuovo talent alla ricerca della nuova voce del momento con la prima delle audizioni in cui verranno messe alla ...Miss Keta e Carl Brave saranno i giudici di Dream Hit, il social talent show che trasforma un’idea artistica in un vero progetto musicale ...