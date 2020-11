MV Agusta compie 75 anni e festeggia con una moto super esclusiva (Di giovedì 19 novembre 2020) MV Agusta festeggia i suoi 75 anni di storia e lo fa con una versione speciale (a tiratura limitata) della superveloce che si chiama proprio «75 anniversario». È stata messa in vendita online a mezzanotte di domenica scorsa, al prezzo di 25.000 euro e nello stesso numero di esemplari del suo nome ed è andata esaurita in pochi secondi. Appassionati e collezionisti hanno preso d’assalto il sito per prenotare l’intera produzione quasi istantaneamente. Com'è la MV Agusta superveloce 75 anniversario La MV Agusta superveloce 75 anniversario monta lo stesso 3 cilindri in linea della superveloce 800, che ha una potenza di 147 cv a 13.000 giri per una velocità di punta di oltre 240 km/h. In ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 19 novembre 2020) MVi suoi 75di storia e lo fa con una versione speciale (a tiratura limitata) dellaveloce che si chiama proprio «75versario». È stata messa in vendita online a mezzanotte di domenica scorsa, al prezzo di 25.000 euro e nello stesso numero di esemplari del suo nome ed è andata esaurita in pochi secondi. Appassionati e collezionisti hanno preso d’assalto il sito per prenotare l’intera produzione quasi istantaneamente. Com'è la MVveloce 75versario La MVveloce 75versario monta lo stesso 3 cilindri in linea dellaveloce 800, che ha una potenza di 147 cv a 13.000 giri per una velocità di punta di oltre 240 km/h. In ...

