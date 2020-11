Musica: Lil Baby vince secondo Apple Music Award (Di giovedì 19 novembre 2020) NEW YORK, 19 NOV - Lil Baby è il vincitore del secondo Apple Music Award. Il rapper originario di Atlanta, in Georgia, è risultato essere una voce per la cultura giovanile e nel 2020 la sua traccia '... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) NEW YORK, 19 NOV - Lilè il vincitore del. Il rapper originario di Atlanta, in Georgia, è risultato essere una voce per la cultura giovanile e nel 2020 la sua traccia '...

Lil Baby è il vincitore del secondo Apple Music Award. Il rapper originario di Atlanta, in Georgia, è risultato essere una voce per la cultura giovanile e nel 2020 la sua traccia 'My Turn' è stata al ...

