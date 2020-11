Music: il primo teaser del film diretto da Sia con Kate Hudson e Maddie Ziegler (Di giovedì 19 novembre 2020) Sia ha diretto il suo primo film e online è stato condiviso il teaser di Music, progetto con star Kate Hudson e Maddie Ziegler. Music è il primo film diretto dalla cantautrice Sia e online è stato condiviso il primo teaser del progetto che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2021. Il breve filmato regala qualche anticipazione del progetto che, come prevedibile, unirà canzoni, mondi fantastici e molti colori. La distribuzione nelle sale americane, in formato IMAX, è prevista per il 12 febbraio, giorno in cui debutterà anche il nuovo album di Sia. Music ha come star Kate ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) Sia hail suoe online è stato condiviso ildi, progetto con starè ildalla cantautrice Sia e online è stato condiviso ildel progetto che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2021. Il breveato regala qualche anticipazione del progetto che, come prevedibile, unirà canzoni, mondi fantastici e molti colori. La distribuzione nelle sale americane, in formato IMAX, è prevista per il 12 febbraio, giorno in cui debutterà anche il nuovo album di Sia.ha come star...

La prima chitarra che Eddie Van Halen regalò a suo figlio Wolfgang Van Halen esordì nel mondo della musica nel 2004. Fu allora, infatti, che il giovane ebbe modo di partecipare ad alcune date di un ...

