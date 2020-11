Multe anti-Covid anche ai “poveri” in fila per la mensa. Il direttore di Migrantes: “La legge va applicata al contesto, sennò è ingiusta” (Di giovedì 19 novembre 2020) A Genova sono stati multati per aver infranto le leggi anti-Covid anche alcune delle persone che erano in fila per prendere un pasto alla mensa dei poveri. Nella centralissima via Prè, cantata anche da De André, durante la consegna dei pasti fatta dall’associazione Veriamici si sono infatti creati degli assembramenti e i vigili, anche su segnalazione dei responsabili dell’associazione, sono intervenuti. “Per diversi giorni siamo andati a sensibilizzare le persone dicendo loro di rispettare le norme anti-Covid. Ma nonostante tutto hanno continuato a non rispettare la legge e siamo dovuti intervenire”, ha spiegato il comandante della polizia municipale, Gianluca Giurato. Sarebbero sei persone multate. Una di loro è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) A Genova sono stati multati per aver infranto le leggialcune delle persone che erano inper prendere un pasto alladei poveri. Nella centralissima via Prè, cantatada De André, durante la consegna dei pasti fatta dall’associazione Veriamici si sono infatti creati degli assembramenti e i vigili,su segnalazione dei responsabili dell’associazione, sono intervenuti. “Per diversi giorni siamo andati a sensibilizzare le persone dicendo loro di rispettare le norme. Ma nonostante tutto hanno continuato a non rispettare lae siamo dovuti intervenire”, ha spiegato il comandante della polizia municipale, Gianluca Giurato. Sarebbero sei persone multate. Una di loro è stata ...

