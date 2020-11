Muller | la risposta al vetriolo dopo le critiche al cane | Merita di stare al mondo più di te

Ultime Notizie dalla rete : Muller risposta

Gossip e TV

Un utente ha commentato via social una story di Andreas Muller di cui era protagonista la cagnolina del ballerino. “Bruttissimo”, ha scritto l’utente. Il ballerino ha prontamente risposto, ma la sua ...Il ballerino è finito al centro delle polemiche per una risposta data a una ragazza che ha offeso il suo cane: lui ha deciso di rispondere alle critiche, anche quando è stata tirata in ballo Veronica ...