Mr Fonda | Leo Gassmann | testo e audio del nuovo singolo

Mr. Fonda è il titolo del nuovo singolo di Leo Gassmann, settima traccia dell'album "Strike". Ecco le parole del cantante sul significato della canzone: "Riflette sul fatto che la vita vada vissuta cogliendo l'attimo senza badare al materialismo o alla superficialità delle cose" Strike è il primo disco in studio del cantante, ex concorrente di X Factor, rilasciato a febbraio 2020. A seguire, audio e testo della canzone. Leo Gassmann, Mr. Fonda, testo Strofa 1 La gente lo sa che tra di noi C'è qualcuno che aspira alla vita da eroe La?gente?che sa com'è?difficile Rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile In?fondo lo diceva anche Coelho Che un bravo guerriero della luce Predispone di un carattere sagace Nonostante possa essere ...

