MOTORI: TERZO MANDATO PER STICCHI DAMIANI ALLA PRESIDENZA DELL'ACI-4- (Di giovedì 19 novembre 2020) Su questo punto il pensiero di STICCHI DAMIANI è chiarissimo: oggi non esiste qualità della vita senza una qualità della mobilità e le nuove tecnologie – auto elettriche, semi-elettriche, a guida autonoma, connesse – sono fondamentali per pensare ALLA nuova mobilità ma da sole non bastano a ridurre l'inquinamento da traffico, ad aumentare la sicurezza e a migliorare la sostenibilità economica. Su questa base Aci, prima ad aver portato il car sharing in Italia e prima a realizzare una rete di ricarica per auto elettriche, è diventata centrale nella trasformazione della mobilità con l'obiettivo dichiarato di contribuire allo sviluppo del Paese e al benessere degli italiani. Una sfida dai tempi lunghi, che richiede nuove e diverse infrastrutture, un differente e diffuso approccio dei cittadini, una volontà concorde tra i diversi attori ...

