MotoGP, Valentino Rossi: “La mia è stata una stagione da 5, voglio fare un bella gara qui a Portimao” (Di giovedì 19 novembre 2020) Valentino Rossi si avvia a concludere la stagione più difficile della sua carriera. Un’annata condizionata dalle difficoltà di adattamento alla Yamaha, spesso “enigmatica” per il “Dottore” e afflitta da criticità riguardanti il posteriore della moto. Come se non bastasse anche la positività al Covid-19 è arrivata e addio alle due gare di Aragon (Spagna). fare un bilancio del campionato non può che portare a una valutazione negativa del proprio “orticello”: “E’ stato un anno difficile, ho fatto pochi punti. Sono salito sul podio solo a Jerez e a Misano ci sono andato vicino. Per questo mi darei un 5, mentre Yamaha ha vinto più gare, quindi merita un 7“, le parole di Valentino (fonte: gpone.com). Rossi si avvia tra l’altro all’ultimo GP di questa stagione che avrà la ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)si avvia a concludere lapiù difficile della sua carriera. Un’annata condizionata dalle difficoltà di adattamento alla Yamaha, spesso “enigmatica” per il “Dottore” e afflitta da criticità riguardanti il posteriore della moto. Come se non bastasse anche la positività al Covid-19 è arrivata e addio alle due gare di Aragon (Spagna).un bilancio del campionato non può che portare a una valutazione negativa del proprio “orticello”: “E’ stato un anno difficile, ho fatto pochi punti. Sono salito sul podio solo a Jerez e a Misano ci sono andato vicino. Per questo mi darei un 5, mentre Yamaha ha vinto più gare, quindi merita un 7“, le parole di(fonte: gpone.com).si avvia tra l’altro all’ultimo GP di questache avrà la ...

