Monster Truck Championship è ora disponibile su Nintendo Switch (Di giovedì 19 novembre 2020) Il 15 ottobre, la stampa e il pubblico hanno potuto cimentarsi con Monster Truck Championship su PC, Xbox One e PlayStation®4. Sono stati in grado di apprezzare le straordinarie qualità del gioco: la fisica realistica dei veicoli, la grande personalizzazione dei Monster Truck e il divertimento quasi istantaneo! Ora, anche i possessori di Nintendo Switch possono provare l'emozione di guidare questi potenti mostri. Approfittate della portabilità di Nintendo Switch per giocare a Monster Truck Championship ovunque, da solo o in multiplayer online, e inizia una gara o una sessione di freestyle ovunque tu voglia.

Revell Predator, un Monster Truck RC per andare ovunque. Sfreccia fino a 15 km/h, batterie al litio che si ricaricano con presa USB.

Rezvani Hercules 6x6 è un truck estremo disponibile con varie motorizzazioni: versione di punta è un V8 da 7 litri e 1.318 cavalli ...

