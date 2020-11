Monopoli: emissioni in atmosfera, autorizzazione “scaduta da 13 anni”. Sequestrata azienda Guardia costiera, operazione "Vogliamo respirare 2" (Di giovedì 19 novembre 2020) Tweet della Guardia costiera: Monopoli, operazione Vogliamo respirare2 la Guardia costiera di #Bari ha proceduto al sequestro preventivo di un’azienda di 21.000mq dedita alla produzione di materie plastiche con autorizzazione obbligatoria alle emissioni in atmosfera scaduta da 13anni. L'articolo Monopoli: emissioni in atmosfera, autorizzazione “scaduta da 13 anni”. Sequestrata azienda <small class="subtitle">Guardia costiera, operazione ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Tweet della2 ladi #Bari ha proceduto al sequestro preventivo di un’di 21.000mq dedita alla produzione di materie plastiche conobbligatoria alleinscaduta da 13anni. L'articoloinda 13 ...

Monopoli, operazione Vogliamo Respirare2 la Guardia Costiera di #Bari ha proceduto al sequestro preventivo di un'azienda di 21.000mq dedita alla produzione di materie plastiche con autorizzazione obbligatoria alle emissioni in atmosfera scaduta da 13 anni.

Cattivi odori a Monopoli, sequestrato opificio con autorizzazione per le emissioni in atmosfera scaduta

Personale del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (NOPA) della Guardia Costiera di Bari ha dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo.

Personale del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (NOPA) della Guardia Costiera di Bari ha dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo.