Miozzo | Ristoranti pronti a riaprire forse dal 4 dicembre

(Di giovedì 19 novembre 2020) Valentina Dardariapre uno spiraglio: "Dal 4seminormalità". Ma avverte: "Un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare" Una speranza che ipossanodal 4sembra esserci, secondo quanto sostenuto dal Comitato tecnico scientifico. Probabilmente però dovremo aspettarci un Natale a due velocità. La situazione delle Regioni Intanto, come riportato da Il Messaggero, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sembra aver messo le mani avanti, subodorando presto la zona rossa, chiedendo a Palazzo Chigi di inserire solo alcuni territori della regione nella fascia più alta, ovvero le province di Foggia e Bat, Barletta Andria e Trani. In Basilicata le terapie intensive continuano ad aumentare e anche questa regione rischia di balzare dalla zona ...

carlosetsept1 : RT @Miti_Vigliero: Miozzo cts: 'Dal 4 dicembre i negozi e i ristoranti potranno probabilmente ritornare ad una seminormalità' Mi chiedevo… - ilmamilio : COVID, Miozzo (Cts): 'Scordiamoci un Natale tradizionale, dopo il 4 dicembre seminormalità per negozi e ristoranti'… - mgrazia1961 : RT @Miti_Vigliero: Miozzo cts: 'Dal 4 dicembre i negozi e i ristoranti potranno probabilmente ritornare ad una seminormalità' Mi chiedevo… - s_sironi : RT @MMmarco0: 'Dal 4 dicembre i negozi e i ristoranti potranno probabilmente ritornare ad una seminormalità. Sarà una quasi normalità, non… - caterinacorda1 : RT @claudio_2022: Scordiamoci un Natale normale. Miozzo (Cts): Negozi, feste e ristoranti, come sarà. Questo virus sta distruggendo tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo Ristoranti

MILANO – Dal prossimo 4 dicembre “i negozi e i ristoranti potranno probabilmente ritornare ad una semi-normalità se rispetteranno quelle regole”. Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico ...In particolare sono in cantiere: Alcune modifiche all’orario di apertura dei negozi e deroghe rispetto alla serrata di bar e ristoranti per dare fiato ... del Comitato tecnico scientifico Agostino ...