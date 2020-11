Mino Magli: l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci fa delle rivelazioni choc sulla showgirl (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato dal settimanale Oggi, l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Mino Magli, avrebbe fatto delle dichiarazioni choc sulla showgirl. I due sarebbero stati insieme circa 13 anni fa, quando la Gregoraci era già impegnata con l’ex marito Flavio Briatore. Stando a quando riportato dal magazine, Mino Magli avrebbe dichiarato di volere un confronto con la gieffina: L’unico mio intento è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto fonte: ilfattoquotidiano.it A questo punto Magli avrebbe raccontato ... Leggi su trendit (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato dal settimanale Oggi,di, avrebbe fattodichiarazioni. I due sarebbero stati insieme circa 13 anni fa, quando laera già impegnata conmarito Flavio Briatore. Stando a quando riportato dal magazine,avrebbe dichiarato di volere un confronto con la gieffina: L’unico mio intento è quello di ottenere un confronto conper guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto fonte: ilfattoquotidiano.it A questo puntoavrebbe raccontato ...

fan_francy : @Thenobodiies Se leggi quello che ha detto Mino Magli(suo ex) mi è venuta la pelle d'oca x lo schifo ?? - infoitcultura : Mino Magli shock: 'Elisabetta Gregoraci andava da Briatore e poi a letto con me' - DonnaGlamour : Mino Magli accusa la Gregoraci: “In ospedale da Briatore e poi a letto con me” - etchevskaia : @GrandeFratello Ma Mino Magli sta sganciando le bombe fuori e vuole un confronto con Elisabetta. Perché non fatte f… - ale_dillo : Aaannamo bbbene. Proprio bbbene. In tutto ciò tt il moralismo in casa dove si colloca? #gfvip -