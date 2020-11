Milano | vandali danneggiano la sala matrimoni

ConquerAnger : @thehetrophobe @Giopari9900 @nugellae @zonagriigia Quand'è l'ultima volta che hai visto notizie belle in prima pagi… - Yogaolic : #Milano Vetrine sfregiate dai vandali: danni pesanti e tanta rabbia - Paoblog : Se commento scattano gli insulti. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano vandali

Il Giorno

Il danno rovina l’atmosfera in uno dei luoghi più suggestivi, gettonatissimo per le nozze civili. "Non è la prima volta che i vandali qui: mesi fa erano stati tolti i mattoni del muro del palco".Il danno rovina l’atmosfera in uno dei luoghi più suggestivi, gettonatissimo per le nozze civili. "Non è la prima volta che i vandali qui: mesi fa erano stati tolti i mattoni del muro del palco".