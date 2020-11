Milano | dall’1 gennaio 2021 vietato fumare all’aperto

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020)le sigarette, a eccezione di alcuni particolari luoghi isolati. La decisione è ufficiale ed è stata presa dal consiglio comunale della città meneghina, che ha approvato il Regolamento per la qualità dell’aria. Nei luoghi pubblici come fermate dei mezzi, parchi, cimiteri e stadi si potràsolo a distanza di almeno dieci metri da altre persone, per arrivare poi quattro anni dopo al totale divietosu tutte le aree pubbliche. SportFace.