Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò: “Olimpiadi, un momento di unità nazionale” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Presidente del CONI, Giovani Malagò, è intervenuto per parlare dei Giochi di Milano-Cortina 2026: “Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non sono solo un momento di condivisione, ma anche di unità nazionale, con il richiamo di tutte le istituzioni più importanti del Paese. L’obiettivo è di far diventare questa manifestazione la manifestazione del Paese. Il successo di un’Olimpiadi viene identificato con la facoltà di trasmissione sui canali della Rai“. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la videoconferenza per la presentazione del protocollo fra la Rai e la Fondazione Milano-Cortina 2026. “La collaborazione sancita e sottoscritta anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Presidente del CONI, Giovani, è intervenuto per parlare dei Giochi di: “Le Olimpiadi dinon sono solo undi condivisione, ma anche dinazionale, con il richiamo di tutte le istituzioni più importanti del Paese. L’obiettivo è di far diventare questa manifestazione la manifestazione del Paese. Il successo di un’Olimpiadi viene identificato con la facoltà di trasmissione sui canali della Rai“. Così, presidente del Coni, durante la videoconferenza per la presentazione del protocollo fra la Rai e la Fondazione. “La collaborazione sancita e sottoscritta anche ...

