Milan, tegola Leão: infortunio con la nazionale (Di giovedì 19 novembre 2020) Rossoneri in ansia per Rafael Leão dopo che ieri, con il Portogallo U21, è uscito dal campo per un problema muscolare In casa Milan piccolo allarme per quanto riguarda Lafael Leão. Ieri durante il match tra Portogallo e Olanda U21 l’attacante rossonero è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio. Leão è subentrato a Jota nell’intervallo nell’intervallo della sfida di qualificazione a Euro Under-21 2021, ma la sua partita è durata solamente 37 minuti perchè all’82’ ha dovuto lasciare il campo dopo aver accusato un problema, probabilmente di natura muscolare. Al termine della partita, però, il giocatore ex Lille ha pubblicato una storia Instagram nella quale appare sorridente insieme ad altri due compagni di squadra, e la sensazione è che si sia trattato di un infortunio ... Leggi su zon (Di giovedì 19 novembre 2020) Rossoneri in ansia per Rafaeldopo che ieri, con il Portogallo U21, è uscito dal campo per un problema muscolare In casapiccolo allarme per quanto riguarda Lafael. Ieri durante il match tra Portogallo e Olanda U21 l’attacante rossonero è stato costretto ad uscire dal campo perè subentrato a Jota nell’intervallo nell’intervallo della sfida di qualificazione a Euro Under-21 2021, ma la sua partita è durata solamente 37 minuti perchè all’82’ ha dovuto lasciare il campo dopo aver accusato un problema, probabilmente di natura muscolare. Al termine della partita, però, il giocatore ex Lille ha pubblicato una storia Instagram nella quale appare sorridente insieme ad altri due compagni di squadra, e la sensazione è che si sia trattato di un...

Ultime Notizie dalla rete : Milan tegola Tegola Milan: Rafael Leão si infortuna con la nazionale Goal.com SKY - Osimhen, lussazione non grave: salterà le prossime due partite del Napoli

L'attaccante nigeriano non dovrà sottoporsi a nessun intervento chirurgico, tuttavia dovrà rispettare un periodo di riposo per essere al 100%.

Tegola Milan: Rafael Leão si infortuna con la nazionale

L'attaccante ex Lille è uscito nel finale della sfida tra Portogallo e Olanda Under 21 a causa di un problema.

