Milan, Tatarusanu dice addio alla Romania: «E ora che altri abbiano questa occasione» Ciprian Tatarusanu ha deciso di dire addio alla Nazionale Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan e della Romania, ha deciso di lasciare la Nazionale dopo 73 presenze e 11 passati a difendere la porta del suo Paese. E lo ha fatto con una lunga lettera sul sito della Federazione. «Ho iniziato a pensare seriamente al momento in cui mi sarei ritirato dalla Nazionale all'inizio di quest'anno. Ho giocato per più di un decennio per la Romania, con onore e orgoglio. Ero grato ogni volta della convocazione e di poter cantare l'inno indossando la maglia più importante per me. La maglietta che sognavo di indossare da quando ero bambino. Sono stato convocato, ho giocato, ho difeso la Romania e in questa missione speciale ho messo ...

