Milan, Saelemaekers sul Napoli: «Siamo pronti. Fondamentale la fiducia di Pioli» (Di giovedì 19 novembre 2020) Milan impegnato al ‘San Paolo’ contro il Napoli: Saelemaekers presenta la sfida contro la squadra di Gattuso Alexis Saelemaekers punta il Napoli e punta a conservare il primato in classifica del Milan. Il centrocampista offensivo belga ha parlato a Milan TV della sfida contro la squadra dell’ex Gattuso e dell’assenza di Pioli in panchina. «Credo che la squadra ha lavorato molto durante questa settimana perché la partita di domenica è molto importante per noi. Speriamo di fare bene, Siamo pronti». Lavoro Pioli – «Vogliamo vincere per lui e per noi. Ora abbiamo la fiducia del mister e della squadra, per me è Fondamentale per continuare come sto facendo. Sono contento per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)impegnato al ‘San Paolo’ contro ilpresenta la sfida contro la squadra di Gattuso Alexispunta ile punta a conservare il primato in classifica del. Il centrocampista offensivo belga ha parlato aTV della sfida contro la squadra dell’ex Gattuso e dell’assenza diin panchina. «Credo che la squadra ha lavorato molto durante questa settimana perché la partita di domenica è molto importante per noi. Speriamo di fare bene,». Lavoro– «Vogliamo vincere per lui e per noi. Ora abbiamo ladel mister e della squadra, per me èper continuare come sto facendo. Sono contento per ...

