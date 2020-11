Milan, per Leao almeno dieci giorni di stop: salta Napoli e Fiorentina (Di giovedì 19 novembre 2020) L’infortunio di Rafael Leao è concreto e costringerà il giocatore a saltare almeno le sfide contro Napoli, Lille e Fiorentina. L’attaccante esterno del Milan ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra durante la sfida giocata con la nazionale portoghese Under 21 e verrà rivalutato fra dieci giorni: in questo lasso di tempo, dunque, non sarà sicuramente a disposizione di Pioli. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) L’infortunio di Rafaelè concreto e costringerà il giocatore arele sfide contro, Lille e. L’attaccante esterno delha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra durante la sfida giocata con la nazionale portoghese Under 21 e verrà rivalutato fra: in questo lasso di tempo, dunque, non sarà sicuramente a disposizione di Pioli. SportFace.

