Milan, oggi nuovi esami per Rafael Leao: in dubbio per il Napoli (Di giovedì 19 novembre 2020) Rafael Leao oggi si sottoporrà a nuovi esami strumentali, l’attaccante portoghese in dubbio per la trasferta di Napoli Secondo quanto riferito da Sky, oggi Rafael Leao, infortunatosi ieri con la nazionale del Portogallo Under 21, si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l’entità del suo problema fisico. C’è la possibilità che Daniele Bonera, in accordo con Stefano Pioli, decida di non rischiare la convocazione dell’attaccante portoghese per la sfida di domenica in attesa di riaverlo in condizione nella gara del giovedì successivo a Lille in Europa League. A sostituire Leao pronto Ante Rebic, rimasto a Milanello durante la sosta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)si sottoporrà astrumentali, l’attaccante portoghese inper la trasferta diSecondo quanto riferito da Sky,, infortunatosi ieri con la nazionale del Portogallo Under 21, si sottoporrà ad alcunistrumentali per capire l’entità del suo problema fisico. C’è la possibilità che Daniele Bonera, in accordo con Stefano Pioli, decida di non rischiare la convocazione dell’attaccante portoghese per la sfida di domenica in attesa di riaverlo in condizione nella gara del giovedì successivo a Lille in Europa League. A sostituirepronto Ante Rebic, rimasto aello durante la sosta. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Milan oggi Sky - Milan, oggi esami strumentali per Leao: difficilmente ci sarà a Napoli Milan News Milan Femminile: Coppa Italia, Cesena-Milan 0-2: Spinelli e Giacinti in gol

CESENA MILAN LIVE NEWS – E’ terminata Cesena-Milan, 2^ giornata del Girone F della Coppa Italia Femminile. Le rossonere si sono imposte 2-0 sulle romagnole con un gol per tempo: nella prima frazione a ...

