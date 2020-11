Milan, Maldini lavora per prendere Jerome Boateng (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo quanto riportato da il Daily Mail, il Milan starebbe lavorando per assicurarsi il difensore del Bayern Monaco, Jerome Boateng. Il nazionale tedesco non rinnoverà il proprio contratto e sarà libero e secondo le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, Maldini e Massara stanno già lavorando in quest’ottica. L’ideale sarebbe prenderlo a gennaio, ma in quel caso andrà pagato un indennizzo al Bayern che si andrebbe a separare anzi tempo dal giocatore. Inoltre i rossoneri dovranno anche trovare il modo di convincere il giocatore a sposare il progetto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo quanto riportato da il Daily Mail, ilstarebbendo per assicurarsi il difensore del Bayern Monaco,. Il nazionale tedesco non rinnoverà il proprio contratto e sarà libero e secondo le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra,e Massara stanno giàndo in quest’ottica. L’ideale sarebbe prenderlo a gennaio, ma in quel caso andrà pagato un indennizzo al Bayern che si andrebbe a separare anzi tempo dal giocatore. Inoltre i rossoneri dovranno anche trovare il modo di convincere il giocatore a sposare il progetto. SportFace.

AntoVitiello : #Maldini a Radio105: “Momento del #Milan? Dietro c’è lavoro e un concetto di gioco, un’idea da parte della propriet… - Gazzetta_it : #Kjaer: '#Milan, sei il mio sogno. #Maldini mi ha voluto, #Pioli mi ascolta. E ora la #Champions...'… - kisskissnapoli : Andrea Maldera (match Analist Ucraina): 'Come leader tecnico del Milan c'è Ibra, però fuori dal campo molto importa… - SoccerEmilio : @acmilan @AIM_Sport Quindi anyway, uno uomo come onno del milan che e molto ricco stato qua, potrebbe avere contat… - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: 'Milan all'assalto del Bayern, vuole Jerome Boateng': Dall'Inghilterra: 'Milan all'assalto del Ba… -